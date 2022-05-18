FT рассказала о продаже ЕС квот на выбросы углерода для снижения зависимости от РФ

Европейский союз (ЕС) готов продать дополнительные квоты на углеродные выбросы для того, чтобы профинансировать отказ блока от российских энергоресурсов. Такой информацией поделилась 18 мая британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники агентства сообщили, что Брюсселю в настоящий момент требуется около €20 млрд. ради того, чтобы профинансировать отказ ЕС от поставок российских нефти и газа. Собрать эту сумму они планируют с помощью продажи дополнительных квот на выброс углекислого газа.

Всего к концу десятилетия Европа планирует инвестировать около €200 млрд. в инфраструктуру и альтернативные источники энергии, чтобы попытаться прекратить зависимость от поставок российских энергоресурсов. При этом, замечает издание, путем продажи новых квот на выбросы углеводородов Брюссель ставит под угрозу собственные проекты по противодействию изменению климата.

Отказ от российских источников энергии приведет к тому, что Европе придется использовать сжиженный природный газ и уголь, которые имеют больший углеродный след. Директор группы кампании Agora Energiewende Матиас Бак в Европе раскритиковал действия Брюсселя, заявив, сказал, что план приведет к увеличению выбросов.

«Это выбросы, которых никогда не было бы без этого плана. Это хорошая новость для польских и немецких угольных электростанций, которые могут работать дольше», — приводит его слова газета.

11 мая Financial Times сообщила о том, что Евросоюзу понадобится около €195 млрд. для устранения энергетической зависимости от России. По новому плану Еврокомиссии страны союза должны будут совместно создать устойчивую энергетическую систему и снизить экспорт российских энергоресурсов.

27 марта The Guardian сообщила о том, что продвижение новых проектов по экспорту газа из США в Евросоюз может привести к катастрофе для климата. Продолжение текущего курса Евросоюза на отказ от экономических связей с Россией в области энергетики на страницах издания назвали «смертным приговором» для климата.

В настоящий момент на рассмотрении находится шестой пакет санкций против энергодобывающего сектора РФ. Новые ограничения не поддержали некоторые страны, чья экономика серьезно пострадает при разрыве отношений с Россией.

8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по ограничительным мерам, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций.

За несколько дней до этого они не пришли к соглашению по введению эмбарго на импорт нефти из России. Тогда обеспокоенность выразили Чехия и Болгария, Венгрия и Словакия хотели быть освобождены от запрета на поставки нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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