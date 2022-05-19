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Туризм подал в отставку: курорты не вытянут экономику ЕС из кризиса

Помимо роста цен на электроэнергию, принимающие страны сталкиваются с отсутствием как гостей, так и трудового персонала
Фото: Global Look Press/Xinhua/Alberto Lingria
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Рост цен на большинство сырьевых ресурсов, включая углеводороды, становится серьезной проблемой для европейской экономики, угрожая ей новой рецессией. Точек роста, на которые можно было бы опереться, практически нет. Одной из таковых мог бы стать туризм, который, по идее, должен возродиться после связанного с пандемийными ограничениями кризиса. Но с ним тоже не всё в порядке: помимо отсутствия российских туристов, дававших значительную часть сборов, есть и затруднения, связанные с рынком труда — как и в Америке, в постковидной Европе люди не торопятся браться за низкооплачиваемую работу. Подробности — в материале «Известий».

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Компенсация провалов

По итогам апреля инфляция в еврозоне достигла 7,5%, что является очередным абсолютным максимумом за всё время существования единой европейской валюты. Рост цен на энергоносители в свете возможного эмбарго на российскую нефть и сложностей с логистикой сыграл свою ключевую роль, но дорожает практически всё: зерно, металлы, древесина, и по-прежнему нет никакой ясности с разрешением кризиса поставок микропроцессоров.

В норме инфляция — «болезнь роста», спутник бодрой экономики. Но сейчас всё иначе. В I квартале 19 стран, входящих в еврозону, зафиксировали рост всего на 0,2% по сравнению с тремя последними месяцами 2021 года. С учетом статистической погрешности реальный рост может быть и нулевым, и даже отрицательным. Неудивительно, ведь столкнувшиеся со стремительным ростом цен домохозяйства стараются по максимуму сократить расходы (даже в таких важных статьях, как обогрев), а фирмы — инвестиции.

Туризм подал в отставку
хорватия
Фото: ТАСС/EPA/ANTONIO BAT
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Таким образом, уже сейчас можно фиксировать стагфляцию, а в следующие кварталы, возможно, и инфляцию параллельно спаду. Во всяком случае, так видят ситуацию руководители компаний — «голубых фишек» Евросоюза, к примеру гендиректор Bosch Штефан Хартунг. По его словам, экономику питает лишь не до конца удовлетворенный спрос, оставшийся со времен эпидемии, но этот двигатель скоро заглохнет. Пока экономисты пересматривают прогноз экономического роста в ЕС с 4 до 2%, но ко второй половине года могут появиться и более мрачные предсказания.

Что может компенсировать этот провал? Самой перспективной отраслью в нынешней экономике может стать туризм. В течение двух лет туристический сектор в Евросоюзе (наиболее интересном для мировых путешественников регионе мира) провисал из-за ковидных ограничений. Отели, пляжи и горнолыжные трассы пустовали, что обходилось европейским нациям в миллиарды или даже десятки миллиардов евро. Для некоторых стран зависимость от туризма вообще критическая: к примеру, в Хорватии он отвечает за 20% ВВП даже без учета смежных секторов.

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Однако возрождению туристического сектора Европы препятствует целый ряд факторов. Первый — это вероятное отсутствие россиян. Санкции, валютные ограничения, прекращение авиасообщения могут уронить число прибывающих в ЕС жителей России практически до нуля. Ежегодная статистика заказов авиарейсов в турсезон может пролить определенный свет на число российских туристов, которых в этом году в Европе не будет. Так, больше всего потеряет Германия (свыше 500 тыс. человек), за ней следует Греция (300 тыс.) и Италия (200 тыс.). Разумеется, подсчет по забронированным авиабилетам ни в коем случае нельзя считать сколько-нибудь точным (реальное число поездок намного выше), но примерный масштаб проблемы он вполне обрисовывает.

Колоссальный урон должен понести Кипр. Число российских отдыхающих в среднем за турсезон на острове составляет около миллиона человек. Вместе с украинцами россияне обеспечивают около четверти всех отдыхающих в стране. Министр финансов Кипра Константинос Петридес еще в конце марта предупреждал: «Если это (спецоперация России на Украине. — Ред.) закончится через месяц, мы выйдем из ситуации без потерь. Если она будет продолжаться дольше, то ни одна экономика не сможет выйти сухой из воды». К этому стоит добавить и финансовые санкции, которые предельно затруднили россиянам инвестиции в кипрскую недвижимость — еще одну отрасль постоянного дохода этой налогово-туристической гавани.

Туризм подал в отставку
кипр
Фото: ТАСС/EPA/KATIA CHRISTODOULOU
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В Италии российские туристы чуть менее значимы, но для отдельных муниципалитетов сложившаяся ситуация уже становится катастрофической. Компании, занимающиеся продажей и арендой недвижимости, фиксируют нулевую выручку. Местные жители говорят о том же, что и киприоты: «Надеемся, что россияне вернутся летом». Им остается рассчитывать лишь на то, что уставшие от пандемии итальянцы отдохнут в этом году в собственной стране, чем смягчат убытки для ее южных регионов.

The New York Times докладывает об отчаянных настроениях в итальянской туриндустрии, где восстановление от ковидного кризиса может оказаться сорвано. Но не только из-за отсутствия русских туристов. Американцы тоже не горят желанием ехать в Европу, в относительное соседство с вооруженным конфликтом — около 47% опрошенных жителей Северной Америки намерены отследить ситуацию на Украине, прежде чем планировать поездку за океан. Кроме того, есть и проблемы с ростом издержек. Причина та же самая, что и в других отраслях экономики: цены на энергоносители. Отели, объясняют специалисты в секторе, крайне энергоинтенсивные предприятия, ведь они работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

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Но ценами на энергию и отсутствием туристов затруднения в туристической сфере ЕС не ограничиваются. Во многих странах возникает и проблема нехватки рабочей силы. Речь идет о процессе, получившем название «Великая отставка» (Big Quit или Great Resignation). Впервые она возникла после спада первых волн пандемии в США, когда успешно сохранившие свои рабочие места люди вдруг начали увольняться. В первую очередь это коснулось работников пенсионного и предпенсионного возраста, но затем «накрыло» и молодежь.

Самый сильный урон от этого явления понес сектор отелей и ресторанов: рабочие часы в этой индустрии часто ненормированные, и люди, которые имеют возможность выбирать, решают просто отказаться от потогонки, в результате чего некоторым отельерам пришлось брать на работу 10-летних детей — больше никто убирать номера не хотел. Всего же с начала 2021 года в США с работы уволилось более 50 млн человек — более четверти трудоспособного населения.

Туризм подал в отставку
кафе
Фото: Global Look Press/dpa/Socrates Baltagiannis

Европе может грозить та же самая болезнь, свидетельствуют наблюдения за испанским рынком труда. Он по-прежнему находится на первом месте в ЕС по уровню безработицы, которая составляет 13,5%. Тем не менее количество вакансий в стране находится также на высоком историческом уровне (109 тыс.). Львиная их доля опять-таки приходится на туристический бизнес и смежную сферу обслуживания.

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Параллельно процесс добровольного увольнения набирает обороты: в 2021 году около 30 тыс. человек покинули свои рабочие места. В 2022 году о подобных намерениях заявляет 27% всех имеющих работу испанцев, а 77% сменили бы работу, если бы имели такую возможность. И вновь под угрозой может оказаться гостинично-ресторанный сектор как один из наиболее трудоемких (и плохо поддающихся автоматизации).

Стоит при этом отметить, что доля вакансий по отношению к рабочим местам в Испании по-прежнему низкая (хотя и значительно выше, чем раньше) — 0,7%. Для сравнения, в среднем в Европе она составляет 2,5%, а в Германии — 3,8%. Таким образом, в других странах туристический сектор находится даже в более сложном положении из-за «Великой отставки».

Если добавить к этим проблемам продолжение роста цен на энергию, сопровождающегося такими последствиями, как снижение температуры в бассейнах, а также стремление европейцев в трудное время сэкономить деньги на турпоездках для более важных забот, перспективы туризма как локомотива экономики в Евросоюзе вызывают большие сомнения. Всё идет к тому, что 2022 год станет для индустрии третьим подряд «потерянным».

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