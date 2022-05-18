Bloomberg: Турция хочет истребители F-35 за одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара требует отмены санкций за импорт российских зенитных комплексов С-400, включения ее в программу производства истребителей F-35 Lightnng и предоставления ей самолетов F-16 в обмен на одобрение присоединения Финляндии и Швеции к НАТО. Такую информацию сообщили 17 мая источники агентства Bloomberg из числа турецких госслужащих.

«Турция хочет, чтобы ее вновь включили в программу производства перспективных самолетов F-35, участие в которой ей было запрещено после того, как она купила у России системы противоракетной обороны С-400. У страны также есть невыполненный запрос к США на закупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации своего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции в связи с ее владением ракетами С-400», — сказали собеседники агентства.

Кроме того, Турция желает, чтобы новые члены блока НАТО признавали ее позицию по курдским ополченцам в Сирии, Ираке и самой Турции.

«Это стало основным источником напряженности внутри альянса, потому что хотя все члены НАТО признают Рабочую партию Курдистана, или РПК, террористической организацией в Турции, многие поддерживали и даже вооружали ее сирийское ответвление, YPG, в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация. — Ред.)», — сообщили турецкие чиновники.

Ранее в этот день, 17 мая, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Также, по словам Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.