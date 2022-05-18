«Известия» рассказали о возвращении мирной жизни в Попасную

Бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) и российская армия установили контроль над городом Попасная и развивают наступление на Лисичанск. 17 мая украинские формирования были вытеснены из сел Орехово и Новозвановка, сообщили в Народной милиции ЛНР. О боях под Попасной и том, почему бойцы в тылу вглядываются в небо, рассказал корреспондент «Известий» Богдан Степовой.

«Птичками» здесь называют беспилотники, которые ведут разведку или корректируют артиллерию украинских формирований. Сначала в небе появляется маленькая точка, на небольшой скорости ползущая над городом. Шума моторов не слышно, и заметить дрон может только опытный боец. Подбить — настоящий мастер стрелкового дела. После осмотра территории «птички» передают картинку на пункт управления, оттуда координаты целей или подозрительных объектов получат украинские артиллеристы.

Для анализа информации много времени не требуется. Минут через 30–40 в Попасной начинают рваться реактивные снаряды РСЗО «Град». В городе к этому уже привыкли.

«Беспокоящий огонь. Заметили что-то подозрительное в том или ином квадрате и начинают туда «грузить». Поразить цель таким образом очень сложно. Но все-таки можно», — объяснили бойцы.

Еще 15 мая стрелковый бой был слышен в центре Попасной. Сейчас, стоя на главной площади, можно услышать отдаленную артиллерийскую канонаду и залпы орудий ЛНР и ВС РФ.

В городе начала работать военная комендатура. Она отвечает за организацию и безопасность путей подвоза и борется с украинскими диверсионно-разведывательными группами.

Город Попасная почти полностью разрушен. Там, где недавно жили 45 тыс. жителей, будто никого не осталось. Большая часть, как говорят горожане, эвакуировалась. Выжившие ушли на окраины города — там развалины трехэтажных домов и практически уничтоженный частный сектор. В погребах частных домов и подвалах трехэтажек осталась картошка, лук и закрутки. Также там, за дверями с надписью «Убежище», прячутся люди.

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Беспокоящий огонь: как продвигается наступление в районе Попасной