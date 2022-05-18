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Захарова согласилась с утверждением Маска о капитале и спецслужбах в США

Захарова согласилась с тезисом Илона Маска о сращивании американского капитала со спецслужбами и медиа
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Мария Захарова
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 17 мая выразила в своем Telegram-канале солидарность с тезисом Илона Маска о том, что в Америке происходит сращивание капитала, медиа и спецслужб.

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«А вот с какой мыслью Маска я согласна на 100%, так это с констатацией факта сращивания в США большого капитала, спецслужб и медиа. Маск заявил: «Тексты [президенту США Джо] Байдену пишут кукловоды-неоконы из «глубинного государства»… Настоящий президент — это тот, кто контролирует телесуфлер. Путь к власти — это путь к телесуфлеру», — высказалась Захарова.

14 мая Мария Захарова упрекнула американские власти в ограничении свободы слова на территории США. Она напомнила о блокировке российских СМИ на территории страны, а также преследовании автора проекта WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа.

30 апреля Захарова заявила о бегстве сотрудников из администрации президента США Джо Байдена. Причинами оттока госслужащих из аппарата Белого дома Захарова назвала кризис доверия к американскому лидеру и его администрации.

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