Захарова согласилась с утверждением Маска о капитале и спецслужбах в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 17 мая выразила в своем Telegram-канале солидарность с тезисом Илона Маска о том, что в Америке происходит сращивание капитала, медиа и спецслужб.

«А вот с какой мыслью Маска я согласна на 100%, так это с констатацией факта сращивания в США большого капитала, спецслужб и медиа. Маск заявил: «Тексты [президенту США Джо] Байдену пишут кукловоды-неоконы из «глубинного государства»… Настоящий президент — это тот, кто контролирует телесуфлер. Путь к власти — это путь к телесуфлеру», — высказалась Захарова.

14 мая Мария Захарова упрекнула американские власти в ограничении свободы слова на территории США. Она напомнила о блокировке российских СМИ на территории страны, а также преследовании автора проекта WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа.

30 апреля Захарова заявила о бегстве сотрудников из администрации президента США Джо Байдена. Причинами оттока госслужащих из аппарата Белого дома Захарова назвала кризис доверия к американскому лидеру и его администрации.