Реакция Запада во главе с США на спецоперацию России в Донбассе переросла в широкий и длительный конфликт с РФ. Фактически была объявлена новая холодная война, только выход из нее может оказаться не таким радушным, как из первой, считает профессор Пол Пиллар, ветеран службы в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), офицер разведки по Ближнему Востоку и Южной Азии.

Пиллар уверен, что новая холодная война с Россией во многом противоречила бы интересам США и международной безопасности в целом. Это имело бы негативные последствия для военных бюджетов, грозило постоянным риском перерастания кризисов в вооруженные столкновения, препятствовало бы решению глобальных проблем.

«В данном случае у США был и другой вариант, который заключался в том, чтобы определить в емких терминах свою озабоченность ситуацией вокруг Украины и свою цель прекратить это. На ближайшее будущее прекращение военных действий на территории Украины должно стать приоритетом. Даже без экспансивной риторики эта задача будет трудной. Будет трудно найти формулу, которая удовлетворяла бы минимальным требованиям каждой вовлеченной стороны. Неспособность найти такую формулу, помимо продления страданий украинского народа, еще больше укрепит новую холодную войну с Россией в качестве доминирующей черты международных отношений на долгие годы», — написал он 16 мая в статье для National Interest.

Он напомнил, что в начале первой холодной войны дипломат, историк Джордж Кеннан призывал к терпению в ведении холодной войны и видел ее конец. В своей «Статье X» 1947 года он упомянул временные рамки от 10 до 15 лет. В итоге оказалось гораздо больше, но гипотетический конец был подтверждением верного анализа Кеннана о том, что «советский коммунизм содержит семена своего собственного разрушения и в конечном итоге рухнет из-за внутренней слабости», пишет профессор.

Ветеран разведки считает, что новая холодная война, в отличие от первой, может длиться бесконечно.

«Новая холодная война с Россией не сулит ничего хорошего, в отличие от предыдущей, и не закончится победоносно «однополярным миром». Это может вообще не закончиться», — резюмировал Пол Пиллар, который ушел в отставку в 2005 году после 28-летней карьеры в разведывательном сообществе США.

17 мая эксперты круглого стола ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований), посвященного теме перехода мирового устройства к многополярному, отметили, что США и Европа ведут против России гибридную войну, чтобы сохранить установившийся мировой порядок. Однако мироустройство изменится, и большую роль в этом процессе и сыграет как раз Россия.

13 марта американский журналист Джош Хаммер в статье для журнала The American Spectator выразил мнение, что за последнее время мир претерпел существенные изменения и эра «однополярного доминирования» США закончилась.