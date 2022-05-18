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Премьер Мишустин подписал распоряжение о выезде россиян на машине в ДНР, ЛНР и Грузию

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ, который отменяет ранее введенные антикоронавирусные ограничения и разрешает выезжать в Грузию, а также в Донецкую и Луганскую народные республики через автомобильные и иные пункты пропуска. Соответствующие сведения появились 17 мая на официальном портале правовой информации.

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Новый документ меняет нормы, изложенные в распоряжении от 27 марта 2020 года, по которым движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России было ограничено. После внесенных изменений ограничения не касаются выезда российских граждан на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Грузии.

30 марта в России были сняты ограничения на въезд через монгольскую и казахстанскую границы. Новые нормы коснулись сухопутной границы с Монголией и Казахстаном.

11 марта статс-секретарь — замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев заявил, что Минтранс подал в оперштаб заявку на отмену ограничений по международным поездкам, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса.

1 марта с учетом снижения заболеваемости COVID-19 и распространения штамма коронавируса «Омикрон» Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации. В частности, ведомство рекомендовало отменить нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита.

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