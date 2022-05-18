Bloomberg: Турция хочет истребители F-35 за одобрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО

Турция желает снятия санкций за импорт российских зенитных ракетных комплексов С-400 и включения ее в программу производства истребителей F-35 Lightning в обмен на одобрение вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО), рассказали 17 мая источники агентства Bloomberg из числа турецких чиновников.

«У страны также есть невыполненный запрос к США на закупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации своего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции в связи с ее владением ракетами С-400», — сообщили госслужащие.

Кроме того, страна настаивает на приоритете ее позиции по курдским ополченцам в самом государстве, Сирии и Ираке. В частности, что риторика Ангары признавалась любыми новыми кандидатами на присоединение к блоку.

«Это стало основным источником напряженности внутри альянса, потому что хотя все члены НАТО признают Рабочую партию Курдистана, или РПК, террористической организацией в Турции, многие поддерживали и даже вооружали ее сирийское ответвление, YPG, в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация. — Ред)», — продолжают чиновники.

По их сведениям, для Анкары желательно осуждение не только Рабочей партии Курдистана, но и ее филиалов, хотя и этого будет недостаточно вдобавок к этому Турция хочет от кандидатов на вступление в альянс еще и подавления курдских ячеек в странах-кандидатах.

Ранее в этот день, 17 мая, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Также, по словам Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.