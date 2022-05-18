Оттава расширила ограничения против попавших под санкции россиян

Власти Канады запретили въезд в страну для попавших под санкции россиян, их число составило приблизительно 1 тыс. человек. Такое заявление сделал 17 мая канадский министр общественной безопасности Марко Мендичино в своем аккаунте в Twitter.

Введение запрета обусловлено причастностью включенных в список лиц к проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Таким образом, Мендичино выразил намерение продолжить поддержку Украины.

6 апреля канадские власти ввели ограничения против девяти граждан России. Санкции коснулись в основном предпринимателей. 19 апреля канадская администрация ввела ограничения против еще 14 российских граждан, в числе которых оказались глава Центробанка России Эльвира Набиуллина и несколько российских бизнесменов. Позже, 27 апреля, Оттава ввела ограничительные меры против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик. 8 мая правительство Канады ввело ограничительные меры в отношении 40 физических и пяти юридических российских лиц.

28 апреля Министерство иностранных дел России закрыло въезд в страну нескольким гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человек. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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