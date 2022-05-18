Минобороны РФ показало кадры сдачи в плен боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе

Министерство обороны РФ предоставило видео, на котором запечатлен процесс сдачи в плен украинских военных и боевиков радикальной националистической группировки «Азов», покинувших территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе.

На кадрах видно состояние украинских военных и боевиков, которые сдаются в плен. Вещи каждого сдавшегося сначала тщательно осматривают и только после этого их сажают в автобус.

17 мая корреспондент «Известий» рассказал о том, что колонна машин скорой помощи, которая везла раненых с завода «Азовсталь», прибыла в больницу Новоазовска.

В этот же день стало известно о том, что сотрудники Следственного комитета РФ будут устанавливать личности сдавшихся в плен украинских радикалов и проверять их на причастность к преступлениям против гражданского населения Украины и Донбасса.

16 мая боевики «Азова» начали сдаваться в плен и выходить из укрытия на заводе «Азовсталь». Среди них — 51 тяжелораненый. Многие из боевиков, по данным властей Донецкой Народной Республики (ДНР), имеют отношение к убийствам и пыткам мирных жителей, которыми они также прикрывались в качестве живого щита.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в российский плен.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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