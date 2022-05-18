Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт назвал причину попытки контрнаступления украинских формирований

0
Уничтожение бронетехники врага
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неудачный контрудар на Запорожском направлении, который предприняли украинские формирования, мог быть попыткой деблокировать группировку на «Азовстали» или оттянуть силы от Донбасса, где продолжается продвижение союзных войск, заявил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков в среду, 18 мая.

Область значения: как сейчас живет неподконтрольное украинцам Запорожье
В городах и селах налаживается мирная жизнь несмотря на усилия Киева помешать этому

«Оно надеялось если и не прорваться к Мариуполю, то оттянуть силы России и союзников с «Донбасской дуги», где те наступают на Северодонецк, Лисичанск и Славянск, замедлить продвижение. Но наступление — это гораздо более сложное дело, чем оборона и требует совсем другой подготовки сил, в чем и убедились Вооруженные силы Украины (ВСУ). На суше это стало для них таким же болезненным ударом, как и остров Змеиный — на море», — отметил он.

17 мая в Минобороны России рассказали, как 14 марта два механизированных батальона ВСУ пытались на танках и БМП атаковать подразделения Вооруженных сил РФ в районе села Вишневое Запорожской области. Попытка провалилась: российские войска уничтожили 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 100 человек, сообщили в военном ведомстве.

Пользуясь превосходством в техническом оснащении, артиллерии и авиации, российские войска заманили противника в «огневой мешок», где и истребили атакующих, поделился деталями операции Дмитрий Болтенков.

Он также обратил внимание на то, что уже через день после полного провала контрнаступления верховное командование Украины отдало приказ гарнизону на «Азовстали» сдаться в плен. Это вряд ли случайное совпадение, резюмировал эксперт.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Контроль ударов: разгромлена наступательная группировка ВСУ в Запорожье»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022