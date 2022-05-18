Эксперт назвал причину попытки контрнаступления украинских формирований

Неудачный контрудар на Запорожском направлении, который предприняли украинские формирования, мог быть попыткой деблокировать группировку на «Азовстали» или оттянуть силы от Донбасса, где продолжается продвижение союзных войск, заявил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков в среду, 18 мая.

«Оно надеялось если и не прорваться к Мариуполю, то оттянуть силы России и союзников с «Донбасской дуги», где те наступают на Северодонецк, Лисичанск и Славянск, замедлить продвижение. Но наступление — это гораздо более сложное дело, чем оборона и требует совсем другой подготовки сил, в чем и убедились Вооруженные силы Украины (ВСУ). На суше это стало для них таким же болезненным ударом, как и остров Змеиный — на море», — отметил он.

17 мая в Минобороны России рассказали, как 14 марта два механизированных батальона ВСУ пытались на танках и БМП атаковать подразделения Вооруженных сил РФ в районе села Вишневое Запорожской области. Попытка провалилась: российские войска уничтожили 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 100 человек, сообщили в военном ведомстве.

Пользуясь превосходством в техническом оснащении, артиллерии и авиации, российские войска заманили противника в «огневой мешок», где и истребили атакующих, поделился деталями операции Дмитрий Болтенков.

Он также обратил внимание на то, что уже через день после полного провала контрнаступления верховное командование Украины отдало приказ гарнизону на «Азовстали» сдаться в плен. Это вряд ли случайное совпадение, резюмировал эксперт.

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«Контроль ударов: разгромлена наступательная группировка ВСУ в Запорожье»