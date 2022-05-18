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Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны

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Россия приложит все усилия, для того чтобы не допустить начала третьей мировой войны, но готова защищаться в случае нападения на нее. Такое заявление сделал 17 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству», — высказался он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Медведев также предложил поддерживать отечественную науку в условиях санкций.

«Будем наращивать импортозамещение, внедрять оригинальные отечественные разработки, готовить перспективных специалистов. К этой работе в качестве заказчиков и организаторов должны подключиться крупные государственные корпорации и частные предприятия. И конечно, мы открыты для научно-технического сотрудничества с дружественными нам странами», — рассказал он.

29 апреля появилась информация о том, что ФРГ, Великобритания и США могут стать инициаторами нападения на Россию, если мировая напряженность возрастет, такими действиями развязав третью мировую войну, сообщил военный аналитик и обозреватель Лиам Дойл в материале для Daily Express. По его мнению, возможными противниками России станут страны — соперницы в сфере ядерного оружия, которое находится на их вооружении.

26 апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что Китай против третьей мировой войны и выступает в поддержку урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. В тот же день китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин сообщил Global Times о том, что затягивание ситуации на Украине способно послужить причиной войны во всей Европе.

В начале апреля в объединенном комитете начальников штабов США сообщили о росте вероятности масштабного конфликта между государствами. Говорилось о вступлении «в мир, который становится менее стабильным, и [о том, что] вероятность значительного международного конфликта между великими державами растет, а не сокращается».

РФ продолжает специальную операцию по защите жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения обстановки в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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