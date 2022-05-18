Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

Америка может лишить Россию возможности осуществлять выплаты по облигациям после 25 мая. Такой информацией 17 мая поделились источники агентства Bloomberg.

Министерство финансов США, по данным агентства, намерено прекратить действие генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), которая выводит выплаты по обслуживанию финансовых операций суверенного долга России из действия антироссийских санкций. При этом один из источников отметил, что окончательное решение по лицензии OFAC еще не принято.

В настоящее время срок действия лицензии истекает 25 мая, что пока позволяет России делать выплаты по облигациям.

5 мая сообщалось, что Россия в очередной раз столкнется с риском технического дефолта 27 мая. В этот день предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». Еврооблигации «Россия-2026» выпущены в 2016 году с погашением в 2026-м на сумму $71,25 млн. Также на этот день назначен платеж по еврооблигациям «Россия-2036» (выпуск 2021 года), купон составит €26,5 млн.

При этом аналитики прогнозировали ситуацию, в которой после аннулирования лицензии OFAC 25 мая Россия выплатит долг, но при этом американские кредиторы не получат денег, что может спровоцировать технический дефолт.