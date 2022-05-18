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Bloomberg сообщило о требованиях Турции за прием Швеции и Финляндии в НАТО

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Турция требует включить ее в программу производства истребителей F-35 Lightning и снять ограничения за импорт российских зенитных ракетных комплексов С-400 в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом 17 мая сообщили источники агентства Bloomberg из числа госслужащих.

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«Турция хочет, чтобы ее вновь включили в программу производства перспективных самолетов F-35, участие в которой ей было запрещено после того, как она купила у России системы противоракетной обороны С-400. У страны также есть невыполненный запрос к США на закупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации своего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции в связи с ее владением ракетами С-400», — говорят источники агентства.

Помимо этого, страна требует признания ее позиции по курдским ополченцам внутри Турции, а также в Сирии и Ираке, от любых новых кандидатов на вступление в альянс.

«Это стало основным источником напряженности внутри альянса, потому что хотя все члены НАТО признают Рабочую партию Курдистана, или РПК, террористической организацией в Турции, многие поддерживали и даже вооружали ее сирийское ответвление, YPG, в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация. — Ред)», — продолжают источники.

По сведениям осведомленных лиц, от Турции исходят требования осудить не только Рабочую партию Курдистана, но и ее филиалы, хотя и этого будет недостаточно.

«Заявители из Северной Европы должны сделать больше для подавления сторонников РПК, которые, по их словам, активны в их странах», — заявили источники.

По их информации, Турция желает, чтобы Финляндия и Швеция прекратили ограничивать экспорт оружия в страну после того, как эти ограничения были введены против Анкары в 2019 году за вторжение на территорию Сирии, заявили госслужащие. При этом они исключили какое-либо влияние взаимоотношений Турции с Россией и президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на действия Анкары в данной ситуации.

Ранее в этот день, 17 мая, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Также, по словам Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

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