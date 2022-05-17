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Оттава расширила ограничения против попавших под санкции россиян

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Канадский самолет в аэропорту
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Young
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Правительство Канады расширило ограничительные меры в отношении попавших под санкции граждан России, запретив взъезд в страну примерно 1 тыс. россиян. Об этом во вторник, 17 мая, заявил канадский министр общественной безопасности Марко Мендичино в своем Twitter-аккаунте.

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Ограничительные меры были обусловлены причастностью Россиян к проведению спецоперации по защите ДНР и ЛНР. В этой связи политик выразил намерение продолжать курс на поддержку Украины.

Ранее, 6 апреля, Канада ввела антироссийские ограничения против девяти граждан России, что в основном затронуло бизнесменов. 19-го числа правительство страны расширило список, включив в него 14 российских физлиц и членов их семей, в том числе главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину и нескольких предпринимателей. Позже, 27 апреля, Оттава ввела ограничительные меры против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик. 8 мая правительство Канады ввело ограничительные меры в отношении 40 физических и пяти юридических российских лиц.

28 апреля Министерство иностранных дел России закрыло въезд в страну нескольким гражданам Канады, соответствующая мера затронула 592 человек. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, ограничения вводились вынужденно и в качестве зеркальной реакции на действия Оттавы.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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