В ДТП с автобусом в Бразилии погибли 11 человек
По меньшей мере 11 пассажиров погибли и десятки пострадали в аварии с участием туристического автобуса и грузовика в Бразилии. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил портал G1.
Всего в автобусе находилось 45 пассажиров. Известно, что водитель автобуса выжил, однако вследствие аварии лишился руки, сейчас он находится в тяжелом состоянии. У водителя грузовика зафиксированы легкие травмы.
По данным бразильской дорожной полиции, автобус направлялся из столицы штата Мату-Гросу, города Куяба, в город Синоп в 500 км к северу. ДТП произошло между городами Синоп и Сорризу. Издание сообщает, что следы торможения транспортного средства указывают на то, что автобус выехал на встречную полосу, при этом высокая скорость не была причиной аварии.
В данный момент проводится расследование. По предварительным данным полиции, водитель автобуса уснул за рулем. Из-за ДТП трасса перекрыта, пострадавших доставляют в ближайшие больницы.
14 апреля от травм, полученных в автомобильной аварии, скончался 55-летний экс-футболист «Реала» Фредди Ринкон. 11 апреля Ринкон на своей машине врезался в автобус в колумбийском городе Кали и был госпитализирован с серьезными травмами.