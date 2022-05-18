Прямой эфир
Культура
Музеи Кремля совместно с МИД РФ откроют выставку к 100-летию СССР
Общество
В России стартовал просветительский марафон «Новые горизонты»
Мир
Госдепартамент исключил вероятность прекращения КНДР ядерных испытаний из-за COVID-19
Мир
Bloomberg раскрыло условия Анкары для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Мир
США заявили о создании диалога путем вооружения Киева и давления на Москву
Авто
В России разрешили выезжать в Грузию на авто
Мир
США не увидели оснований для диалога Блинкена и Лаврова в нынешних условиях
Спорт
Медведев проиграл французу Гаске во втором туре турнира ATP в Женеве
Общество
Боец ММА Магомедов опроверг участие в драке на парковке у Казанского вокзала
Мир
Медведев заявил, что Россия не допустит начала третьей мировой войны
Мир
Макрон пообещал Зеленскому рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне

В ДТП с автобусом в Бразилии погибли 11 человек

0
Место дтп
Фото: G1
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 11 пассажиров погибли и десятки пострадали в аварии с участием туристического автобуса и грузовика в Бразилии. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил портал G1.

Ловушка обстоятельств: как дорожника осудили за смертельное ДТП
Повлияет ли новгородский прецедент на судебную практику

Всего в автобусе находилось 45 пассажиров. Известно, что водитель автобуса выжил, однако вследствие аварии лишился руки, сейчас он находится в тяжелом состоянии. У водителя грузовика зафиксированы легкие травмы.

По данным бразильской дорожной полиции, автобус направлялся из столицы штата Мату-Гросу, города Куяба, в город Синоп в 500 км к северу. ДТП произошло между городами Синоп и Сорризу. Издание сообщает, что следы торможения транспортного средства указывают на то, что автобус выехал на встречную полосу, при этом высокая скорость не была причиной аварии.

В данный момент проводится расследование. По предварительным данным полиции, водитель автобуса уснул за рулем. Из-за ДТП трасса перекрыта, пострадавших доставляют в ближайшие больницы.

14 апреля от травм, полученных в автомобильной аварии, скончался 55-летний экс-футболист «Реала» Фредди Ринкон. 11 апреля Ринкон на своей машине врезался в автобус в колумбийском городе Кали и был госпитализирован с серьезными травмами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022