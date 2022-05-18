Росгвардейцы продемонстрировали работу по охране государственных музеев

В канун отмечаемого 18 мая Международного дня музеев, сотрудники Росгвардии продемонстрировали журналистам действия по охране государственных музеев, а также поздравили работников учреждений культуры с профессиональным праздником.

В настоящее время росгвардейцы несут службу в 120 федеральных государственных музеях, а также музеях-заповедниках, находящихся в ведении Министерства культуры РФ. Также во многих музеях Росгвардия осуществляет контроль с помощью технических средств.

Накануне праздника в Пензе сотрудники Федеральной службы провели тренировку по задержанию условного злоумышленника. На пункт вневедомственной охраны поступило сообщение о похищении экспоната из выставочного зала Пензенской областной картинной галереи имени К.А. Савицкого. Росгвардейцы сразу выехали на место условного происшествия. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что кражу совершил мужчина с рюкзаком и по горячим следам задержать его.

Подобные тренировки проводятся регулярно в широко известных российских музеях: Государственном Эрмитаже, Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», Тверской областной картинной галерее, расположенной в здании Тверского Императорского дворца, Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике «Щелыково» (усадьба великого русского драматурга А.Н. Островского), Тульском музее оружия, музее-заповеднике «Рязанский Кремль», находящегося под охраной подразделений вневедомственной охраны с 1968 года.

Кроме того, в преддверии Международного дня музеев росгвардейцы совместно с сотрудниками Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» в Ярославской области также провели комплексную тренировку, в ходе которой был отработан алгоритм реагирования при возникновении нештатной ситуации.

Нередко, обеспечивая охрану музея, сотрудникам Росгвардии приходится реагировать на обстановку вокруг учреждения культуры. Так, в ноябре 2016 года наряд по охране Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге спас пожилую пару из горящего дома, расположенного по соседству с музеем. Кроме того, рискуя жизнью, росгвардейцы-женщины вынесли из пылающего здания газовый баллон, который мог в любую секунду взорваться. Отличившихся сотрудниц ведомства, несших службу по охране музея, наградили медалями «За спасение погибавших».

Ранее, 13 мая, в музеях Московского Кремля открылась масштабная выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления», которая впервые познакомит публику с историей европейской дуэли. Посетители увидят ее отраженной в памятниках истории XVI–XVII веков, многие из которых впервые выставляются в Москве и никогда не встречались в одном выставочном пространстве. В экспозиции будут представлены более 140 экспонатов из восьми российских музеев и библиотек, среди которых Государственный Эрмитаж, Исторический музей, ГМИИ им. А.С. Пушкина и другие. Посетить выставку можно будет до 14 августа 2022 года в Выставочном зале Успенской звонницы и Выставочном зале Патриаршего дворца.