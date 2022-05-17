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Дорогу к Синегорску отремонтируют на Сахалине

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В Сахалинской области до конца 2022 года планируют отремонтировать трассу Южно-Сахалинск – Синегорск. Об этом 17 мая сообщает ИА SakhalinMedia.

«В областную собственность участок принят в мае прошлого года. Именно это принципиальное решение позволило выделить на его ремонт средства из вышестоящих бюджетов», — рассказал первый замминистра транспорта региона Эдуард Ри.

В этом году подрядчик должен заново обустроить земляное полотно на отрезке протяженностью 8 км, а также отремонтировать искусственные сооружения. Ожидается, что в 2023 году дорога будет полностью заасфальтирована.

Сейчас идет разработка проектной документации. В июне 2022-го власти намерены получить одобрение экспертизы и начать ремонт.

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