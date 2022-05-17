Прямой эфир

Дорожный ремонт стартовал около трамвайного кольца в Иркутске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В микрорайоне Солнечный в Иркутске начался ремонт дороги около трамвайного кольца. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Работы ведутся на участке от путепровода «Релейный завод» до трамвайного кольца. Подрядчиком выступает МУП «Иркутскавтодор», пишет ИА IrkutskMedia.

«Наиболее сложный участок у нас будет при подходе к путепроводу «Релейный завод». С правой стороны там ливневка, мы сейчас ее демонтировали уже. И еще в этом месте проходит тепловая сеть. Будем перекладывать трубу под дорогой и трамвайными путями, что потребует полного перекрытия движения», — рассказал директор предприятия Сергей Чертков.

Ремонт планируется проводить в ночное время. Пока что рабочие демонтируют старые и устанавливают новые бордюры.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022