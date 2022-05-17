Дорожный ремонт стартовал около трамвайного кольца в Иркутске

В микрорайоне Солнечный в Иркутске начался ремонт дороги около трамвайного кольца. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Работы ведутся на участке от путепровода «Релейный завод» до трамвайного кольца. Подрядчиком выступает МУП «Иркутскавтодор», пишет ИА IrkutskMedia.

«Наиболее сложный участок у нас будет при подходе к путепроводу «Релейный завод». С правой стороны там ливневка, мы сейчас ее демонтировали уже. И еще в этом месте проходит тепловая сеть. Будем перекладывать трубу под дорогой и трамвайными путями, что потребует полного перекрытия движения», — рассказал директор предприятия Сергей Чертков.

Ремонт планируется проводить в ночное время. Пока что рабочие демонтируют старые и устанавливают новые бордюры.