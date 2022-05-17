Участок улицы 1-я Московская перекроют в Дальнем на Сахалине
В селе Дальнее в Южно-Сахалинске ограничат движение по улице 1-я Московская. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Улицу перекроют 18 мая на отрезке от улицы Рассветная до улицы Шебунина. На данном участке пройдут ремонтные работы.
Ожидается, что ремонт и сопутствующие ограничения продлятся три дня, уточняет ИА SakhalinMedia.
Как сообщает МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинск», маршруты № 81, 103, 104 и 105 будут объезжать ремонтируемый участок по улице Шебунина.