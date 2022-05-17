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Еще один заповедник создадут на территории Красноярского края

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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На территории Красноярского края создадут еще одну заповедную зону. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального правительства.

Местом для создания особо охраняемой природной территории выбран Енисейский район. По словам министра экологии и рационального природопользования Павла Борзых, в Енисейском лесничестве можно встретить почти нетронутые лесные и пойменные равнинные ландшафты таежной зоны Средней Сибири.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, общая площадь данной таежной зоны составляет около 780 га.

«Территория будущего памятника природы является излюбленным местом отдыха жителей района. И для того чтобы сохранить этот уникальный природный уголок, мы создаем особо охраняемую природную территорию. Доступ жителям останется открытым», — объяснил Павел Борзых.

Охранный статус заповедника позволит ввести запрет на заготовку древесины и проведение геологических изучений, разведки и добычи полезных ископаемых. Также запрет коснется возведения объектов капстроительства.

Кроме того, будет обеспечена охрана соснового бора и присутствующих там представителей флоры и фауны.

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