Еще один заповедник создадут на территории Красноярского края
На территории Красноярского края создадут еще одну заповедную зону. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального правительства.
Местом для создания особо охраняемой природной территории выбран Енисейский район. По словам министра экологии и рационального природопользования Павла Борзых, в Енисейском лесничестве можно встретить почти нетронутые лесные и пойменные равнинные ландшафты таежной зоны Средней Сибири.
Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, общая площадь данной таежной зоны составляет около 780 га.
«Территория будущего памятника природы является излюбленным местом отдыха жителей района. И для того чтобы сохранить этот уникальный природный уголок, мы создаем особо охраняемую природную территорию. Доступ жителям останется открытым», — объяснил Павел Борзых.
Охранный статус заповедника позволит ввести запрет на заготовку древесины и проведение геологических изучений, разведки и добычи полезных ископаемых. Также запрет коснется возведения объектов капстроительства.
Кроме того, будет обеспечена охрана соснового бора и присутствующих там представителей флоры и фауны.