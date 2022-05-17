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Захарова заявила об отсутствии единства в рядах НАТО

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Фото: Global Look Press/dpa/Ronny Hartmann
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В рядах НАТО отсутствуют солидарность, единство и общность взглядов. Об этом во вторник, 17 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агенству БелТА, которое было опубликовано в YouTube.

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Она подчеркнула, что НАТО много лет убеждало мир в том, что у стран альянса есть общность интересов, идеологии и подходов по ключевым вопросам, что они отличаются от всех остальных.

«Это то, что они о себе говорили, и то, что называли такой солидарностью, которая имеет высоко цивилизованные основы. Сегодня мы видим, насколько эти высоко цивилизованные основы, на самом деле, по большому счету, недалеко ушли от варварства, исходя из того, что исповедуют, а это культура отмены, это агрессия, это все виды фобий, которые можно только придумать», — заявила Захарова.

По ее словам, среди стран НАТО нет единства, у них сформировались претензии к друг другу, граничащие с ненавистью. Она подчеркнула, что единство также отсутствует и между политическим руководством этих стран и народом. Так, НАТО втягивает Финляндию и Швецию в альянс, не основываясь на мнении населения этих стран.

Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что страны Запада перечеркнули свои ценности и перешли даже собственные красные линии.

«Ведь все те высокие заявления о целях и помыслах, которые делались, они были повержены самим Западом. Пожалуйста — и свобода слова, и международное право, и демократия для них как свобода в целом, как высшие ценности. Это всё было растоптано, они всё это перечеркнули сами», — заключила она.

Ранее в этот день министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку на вступление государства в НАТО. Незадолго до этого данный процесс одобрил по видеосвязи президент Финляндии Саули Ниинистё, находясь в Стокгольме с рабочим визитом. В этот же день заявку на вступление в Североатлантический альянс подписала глава МИД Швеции Анн Линде. Оба государства договорились совместно подать заявки в НАТО 18 мая.

16 мая президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы. Кроме того, российский лидер отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет угроз для России, но расширение военной инфраструктуры альянса на территории стран вызовет ответную реакцию Москвы.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиям» выразил мнение, что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием жителей.

20 апреля Захарова заявила, что страны НАТО делают всё, чтобы затянуть активную фазу спецоперации РФ по защите жителей Донбасса. По ее словам, альянс наращивает поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивает киевский режим к продолжению агрессии против Донбасса и новым военным преступлениям неонацистов.

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