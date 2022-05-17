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Раненый журналист «Известий» рассказал о работе в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Получивший ранение военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов во вторник, 17 мая, рассказал о работе в Донбассе.

В зону спецоперации по защите мирного населения Донбасса корреспондент попал практически с первого дня ее начала, он постоянно на связи и рассказывает о ходе освобождения и помощи людям.

«Первую помощь мне непосредственно в Мариуполе оказали, на месте боя, где мы попали под обстрел украинских боевиков, затем меня бойцы чеченского батальона докинули в мобильный госпиталь. Психологический стопор, конечно, был, но не вернуться я не мог. Парни, с которыми мы здесь работали, люди, мирные жители, с которыми мы здесь работали, тоже ждали нашего возвращения. Надо было возвращаться, надо было работать» — пояснил военкор на одной из площадок форума «Новые горизонты» во время своего выступления.

29 марта журналист получил ранение в Мариуполе, тогда его подбил снайпер выстрелом в ногу.

Почти через два месяца после ранения «Известия» смогли разыскать камеру, которая была закреплена на шлеме у Северьянова во время того обстрела. Запись удалось восстановить. На видео присутствует боец Народной милиции ДНР с позывным Гроза, которого ранило осколками — ему посекло ноги. Журналист «Известий» пошел к нему на помощь. При входе в подъезд мужчины попали под обстрел радикалов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил Северьянову медаль за отвагу и самоотверженность при выполнении профессионального долга.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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