Строительство легкоатлетического манежа возобновили на Сахалине

В городе Южно-Сахалинск возобновили строительство легкоатлетического манежа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчиком выступает компания «Сфера». После получения положительного заключения госэкспертизы она сможет увеличить сметную стоимость объекта. Сдать манеж планируется в 2023 году.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, строительство легкоатлетического манежа было приостановлено в связи ростом стоимости стройматериалов. По словам главы регионального минстроя Алексея Колеватых, сейчас восстанавливаются лимиты, которые были заложены на проект еще в 2019 году. Это около 1,4 млрд рублей.

Спорткомплекс будет представлять собой основной манеж с трехэтажной пристройкой. В основном здании разместят шесть овальных и 10 прямых беговых дорожек, а также два сектора прыжков в длину и тренировочный сектор толкания ядра.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 17%. В манеже смогут заниматься как профессионалы, так и любители спорта.