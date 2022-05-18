Превозмогая футбол

Концовка нынешнего сезона РПЛ ярко демонстрирует, что наш футбол так просто не убить, какие бы санкции не вводили против него самого и страны в целом. Самое главное, грамотно им управлять, суметь наладить подготовку молодых игроков, создать им все условия для органичного перехода на взрослый уровень.

Некоторые клубы это уже сделали. Посмотрите на самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Еще два года назад самарцы в ФНЛ сделали ставку на молодежь, пришедшую из «Чертаново» вместе со своим главным тренером Игорем Осинькиным, который поставил симпатичную и осмысленную игру, позволяющую молодым прогрессировать.

Один из недавних матчей, когда «Крылья» разгромили дома московское «Динамо» (5:2), был просто фееричным. И это на фоне бело-голубых, которые сами показывают красивый футбол, ввели в состав немало молодежи, а сейчас уже обеспечили себе медали чемпионата и вышли в финал Кубка России.

С «Краснодаром» все еще интереснее. Как мы помним, около 10 лет назад владелец клуба Сергей Галицкий публично оглашал мечту, чтобы на уровне РПЛ его команда вышла на поле с составом полностью из собственных воспитанников. И формально это случилось в минувшем туре против ЦСКА, когда «быки» победили дома 1:0.

В стартовом составе «Краснодара» на игру против армейцев вышло восемь воспитанников, а на момент финального свистка после замен их было все 11. Еще в 2009 году, работая в «Локомотиве», я посещал только строившуюся академию «Краснодара». И видел, с каким пиететом руководство клуба относится не к сиюминутным задачам достижения результатов главной команды, а к своему будущему, к детско-юношескому сектору.

И спустя 12 лет результат появился. Да, это во многом случилось вынуждено, так как после начала специальной военной операции на Украине произошло массовый отъезд легионеров. Но то, что «Краснодар» показал свою устойчивость, не ухудшил игру и результаты после такого кадрового удара, стало следствием того, что клуб и его руководство с самого начала работали вдолгую, на перспективу. И делали это даже в то время, когда мало кто мог предположить текущие геополитические события. И поэтому выдержали удар. И сейчас всему остальному российскому футболу, да и спорту вообще, надо брать пример с «Краснодара».

А пока флагманом РПЛ остается «Зенит», который в четвертый раз подряд завоевал чемпионство, причем опять задолго до финиша. Обычно для золота надо набрать 60 очков, а питерцы уже перебрали баллов — 65 за тур до конца. То есть он явный чемпион — ну просто явный!

Почему так происходит? Потому что очень стабильный клуб. И стабильная команда. На протяжении длинного сезона она не опускается ниже определенной планки. Это обусловлено финансовой, организационной стабильностью. Спортивный менеджмент сработал качественно. Посмотрите, какие хорошие у них трансферы.

«Зенит» перестал шарахаться с крупными покупками. Хотя был у них Малком, проведший отличный сезон, но этому трансферу уже почти три года. В Питере стали рационально подходить к приобретениям. Вспомните былые времена, когда они, например, брали всех подряд русских футболистов. Вели себя как кашалот, который всех перемалывает, что-то выплевывает, а что-то себе оставляет.

Сколько «Зенит» перемолол хороших российских игроков? Полоз, Набиуллин, Заболотный, Терентьев, Цаллагов. И посмотрите, как здорово сейчас они играют в других клубах, а в Питере потерялись. Тогда «Зенит» брал всех подряд. Кто-то останется, кто-то уйдет потом — не важно. Деньги есть — почему не брать? Сейчас это изменилось.

И очень вырос тренерский штаб. Тут надо отдать должное Сергею Семаку, которого я раньше критиковал. Но сегодня можно уверенно говорить, что он здорово вырос вместе с командой, стал грамотно использовать игроков, которые у него есть, увеличил вариативность, стал менять схемы по ходу игры. Всё это приводит к стабильности игры команды, к тому, что она берет почти все очки, которые должна брать. Думаю, в ближайшие сезоны трудно будет кому-то опередить «Зенит». Настолько он стабилен, что вряд ли упустит свое в ближайшие два-три года.

И нравится то, какая жесткая рубка идет внизу турнирной таблицы. Да, мы знаем, что уже вылетает тульский «Арсенал», но в последнем туре еще предстоит определять второго неудачника, которым станет или «Рубин», или «Уфа», которые играют друг с другом. А еще три команды — «Нижний Новгород», «Урал» и «Химки» — бьются за то, чтобы избежать стыков.

Главное, чтобы сейчас РФС не ввел мораторий на вылет. И не дал шанс кому-то из двух последних команд спастись через переходные игры. Все-таки должен соблюстись спортивный принцип. Если два клуба хуже всех сработали за сезон, они должны ответить прямым вылетом в ФНЛ. И это при том, что я поддерживаю расширение РПЛ.

Но его можно достичь не за счет сохранения всех в премьер-лиге, а за счет дополнительного усиления снизу. В ФНЛ есть, кому подниматься наверх. «Енисей» и «Алания» сейчас даже не в зоне переходных матчей, а при этом дали бой клубам РПЛ в Кубке России нынешней весной. «Алания» вообще выбила «Зенит», причем играя против него в смелый атакующий футбол.

Премьер-лигу надо расширять в условиях санкций, которые мы получили от Европы. Многие считают, что не надо торопиться, что, возможно, это всё лишь на год. Я считаю, что нет. Думаю, это минимум на три года. Складывающаяся сейчас политическая ситуация наводит меня именно на такие мысли. Это касается не только футбола, но и всего спорта.

Так что надо ориентироваться на внутренние ресурсы и не ждать, когда нас вернут к международным матчам. Нам необходимо увеличивать интенсивность соревнований, интенсивность игр. Матчей должно быть гораздо больше, чем сейчас играют наши команды. Для этого надо увеличить количество клубов РПЛ, а заодно вводить новые турниры. Например, Кубок РПЛ, учреждение которого сейчас обсуждается нашими клубами.

Главное, чтобы команды чаще играли. И зрители на это пойдут. Сейчас будет много местной молодежи, интересных российских исполнителей, которые подрастают во многих клубах. И болельщики захотят на них смотреть.

За счет этого можно спокойно развиваться и в нынешней изоляции. А дальше уже смотреть, как сложится политическая ситуация. Вернут нас в еврокубки — хорошо, будем формировать свой календарь уже под это. Но пока надо выстраивать все, исходя из собственных внутренних интересов, не обращая внимание на внешние.

Автор — бывший футболист дубля бишкекской команды «Алга», был ее куратором в период работы в райкоме Комсомола и КПСС города Фрунзе Киргизской ССР. Занимался девелоперским бизнесом в Санкт-Петербурге. Бывший член исполкома Федерации футбола Ленинградской области, в 2007–2010 годах — президент ФК «Локомотив».

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