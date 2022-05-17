СК запросит данные о привлечении США к боевым действиям на Украине террористов ИГ

Следственный комитет России (СК РФ) запросит у Службы внешней разведки (СВР) данные о привлечении спецслужбами США террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) для участия в боевых действиях на Украине и в Донбассе. Об этом 17 мая сообщили в СК РФ.

«Согласно открытым данным пресс-бюро СВР, в апреле текущего года при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем освобождено около 60 боевиков ИГИЛ в возрасте от 20 до 25 лет. Затем их переправили в район американской военной базы «Эт-Танф», расположенной в Сирии у границы с Иорданией и Ираком, для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию», — говорится в сообщении СК РФ, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день глава СВР Сергей Иванов заявил, что Вашингтон массово привлекает боевиков из террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) для участия в боевых действиях на Украине и в Донбассе. Приоритет, по словам Иванова, отдается выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии.

Информацию об отправке боевиков ИГИЛ (запрещена на территории РФ) и других радикальных исламистов на Украину не стал отрицать заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари. Еще 28 февраля он указал на возможность их привлечения Штатами при необходимости.

28 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала на высокую вероятность попадания к террористам того оружия, которое поставляет Запад Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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