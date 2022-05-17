В Минобороны рассказали о готовящейся провокации ВСУ с подрывом моста

В городе Сумы украинские военные заминировали автомобильный мост, чтобы его взорвать и обвинить в случившемся подразделения российских войск. Об этом 17 мая сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«В Сумах подразделениями ВСУ (вооруженных сил Украины. — Ред.) заминирован автомобильный мост по улице Харьковская над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги, который планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск», — говорится в заявлении штаба.

Отмечается, что «боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российскую армию, а также распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах фейки о якобы «злодеяниях русских».

В штабе утверждают, что «такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о грубом нарушении норм международного гуманитарного права, и что это по-прежнему остается без внимания мирового сообщества и международных организаций».

Кроме того, в штабе заявили, что в больницах Запорожья боевики украинского радикального националистического формирования «Айдар» оборудовали огневые позиции, а персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита.

Также утверждалось, что группировки радикального неонацистского украинского формирования «Донбасс» в жилом доме по улице генерала Лозановича в Славянске (ДНР) оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. При этом эвакуация мирных жителей из здания не осуществлялась.

В поселке Боровая Харьковской области в школе и детском саду оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом, в подвальных помещениях удерживаются мирные граждане с детьми, добавили в штабе.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».