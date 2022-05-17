Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле села со стороны Украины

Село Безымено в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом 17 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший — ранение легкой степени тяжести», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что вся необходимая медпомощь пострадавшему уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения, проводятся оценка и подомовой обход территории.

«Всё, что разрушено, восстановим в максимально короткие сроки», — пообещал глава региона.

Ранее, 17 мая, стало известно, что в Белгородской области за всё время проведения спецоперации РФ по защите Донбасса от обстрелов со стороны украинских войск пострадал 281 дом, из них 126 уже восстановлены.

До этого, 15 мая, Гладков сообщил, что с территории Украины велся обстрел по поселку Середа Шебекинского района. Тогда пострадал один местный житель: он получил осколочное ранение.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне обстрелов территории Белгородской области необходимо усилить безопасность всех районов, прилегающих к Украине.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия не проводит военных операций на территории РФ.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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