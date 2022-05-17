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Глава Курской области сообщил об обстреле пограничного пункта Теткино

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Фото: commons.wikimedia.org/Lyubeckiy yav
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Губернатор Курской области Роман Старовойт 17 мая сообщил, что появилась информация об обстреле пограничного пункта Теткино.

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«По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются. Проинформирую позже», — написал Старовойт в Telegram-канале.

Утром во вторник из крупнокалиберного оружия со стороны Украины было обстреляно село Алексеевка Курской области. В результате вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома получили повреждения, пострадавших нет.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села.

11 мая в Курской области было продлено действие желтого уровня террористической опасности до 25 мая.

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