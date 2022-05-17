Глава Курской области сообщил об обстреле пограничного пункта Теткино
Губернатор Курской области Роман Старовойт 17 мая сообщил, что появилась информация об обстреле пограничного пункта Теткино.
«По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются. Проинформирую позже», — написал Старовойт в Telegram-канале.
Утром во вторник из крупнокалиберного оружия со стороны Украины было обстреляно село Алексеевка Курской области. В результате вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома получили повреждения, пострадавших нет.
Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села.
11 мая в Курской области было продлено действие желтого уровня террористической опасности до 25 мая.