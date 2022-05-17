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Пранкеры Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем

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Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали анонс нового видео, снятого с 43-м президентом США Джорджем Бушем – младшим.

В ролике экс-президент Соединенных Штатов поведал о своем отношении к России и сделал предположение, что «Россия будет более сговорчивой». Кроме того, Буш считает, что в какой-то момент российский лидер Владимир Путин «резко изменился».

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Видеозапись пранкеры хотят разместить в Сети послезавтра, 19 мая, в рамках выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

На протяжении полутора месяцев, с 26 марта, у молодых людей нет доступа к видеохостингу YouTube. Причиной этому стала публикация розыгрыша министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Беседа с ним осуществлялась от лица украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля по видеосвязи, то есть Уоллес видел, с кем общался свыше 20 минут.

Тогда Вован и Лексус попросили не поставлять больше Киеву переносные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) NLAW, поскольку они нередко «выходили из строя и для Украины это было проблемой». В ответ на это британский министр заявил, что в Великобритании это вооружение работало без проблем, а ПТУР в стране осталось не так много. Также премьер сказал о готовности поддержать ядерные устремления Киева.

Летом прошлого года пранкеры разыграли украинского лидера Владимира Зеленского. Они представились мэром Киева Виталием Кличко. Во время разговора обсуждалась отставка главы столицы.

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