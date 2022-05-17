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Вышедшим с «Азовстали» боевикам оказали первую помощь в автобусах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вышедшим с «Азовстали» украинским боевикам оказали первую помощь еще в автобусах. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Исходный вариант: начался вывоз раненых украинских боевиков с «Азовстали»
Скоро сложат оружие и последние оставшиеся на заводе вооруженные формирования, уверены эксперты

Отмечается, что перед посадкой в автобусы российские войска провели тщательный досмотр украинских боевиков. Первую медицинскую помощь им оказали еще на выходе из гуманитарного коридора, прямо в автобусах. Кому-то требовалась срочная перевязка и обработка ранений. После оценки состояния всех доставили в больницу в Новоазовске.

За сутки территорию комбината покинули 265 националистов. В центральную районную больницу Новоазовска уже доставили 51 человека в тяжелом состоянии. Их перевозили на специально оборудованных автобусах армии России.

В тот же день стало известно, что российские следователи установят личности сдавшихся националистов и проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям.

16 мая командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил о выходе 10 сдавшихся в плен украинских военных с «Азовстали» с белым флагом.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с украинскими военными на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе раненых. Отмечалось, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в российский плен.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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