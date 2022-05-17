Дом культуры «Любава» отремонтируют в Артеме

В Приморском крае планируют отремонтировать дом культуры «Любава», расположенный в селе Суражевка Артемовского городского округа. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Работы пройдут в несколько этапов. Как рассказали в управлении культуры, туризма и молодежной политики, подрядчик уже определен.

Согласно техзаданию, в здании необходимо отремонтировать наружные сети водоснабжения и водоотведения, систему канализации, выполнить штукатурно-малярные работы во всех помещениях.

Средства на капитальный ремонт ДК выделят в рамках нацпроекта «Культура». Сумма составит 19,6 млн рублей.