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Боксер Папин поделился ожиданиями от боя с Прашовичем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боксер Алексей Папин признался, что очень ждет предстоящий поединок с черногорцем Диланом Прашовичем, потому что уже год не выходил на ринг.

По его словам, причиной перерыва стали операция на плече и длительная реабилитация.

«Важен он (поединок. — Ред.) тем, что у меня, в принципе, год простоя. Для любого бойца это плохо. Бойцу стабильно нужно хотя бы 2–3 боя в год. Поэтому бой для меня важен. К каждому бою готовимся», — отметил он.

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Папин поблагодарил соперника за его согласие на поединок. По его словам, сегодня далеко не все иностранцы могут выступать в России. Также российский боец отметил, что не задумывается о слабых сторонах Прашовича, но знает его сильные стороны.

«Слабые стороны могут и подтянутся. Касаемо сильных сторон: крупный, тяжело бьющий парень, достаточно быстрый, нокаутер. Из 15 побед 12 нокаутов. Я думаю, что нас ждет зрелищный поединок», — рассказал боец.

Он подчеркнул, что уже два месяца готовится к бою и находится в хорошем состоянии. Российский боец признался, что хочет стать чемпионом мира и добиться самых высоких результатов. Кроме того, он призвал своего соперника показать зрителям зрелищный бой.

«Дилан, привет. Я надеюсь, что ты прошел хорошую подготовку и мы покажем с тобой зрелищный поединок», — заключил Папин.

Ранее в этот день российский юморист Николай Лукинский, говоря о предстоящем бое, предположил, что сопернику Папина будет очень непросто. Как заявил Лукинский, он видел бои Папина и считает его профессионалом с хорошей подготовкой.

В тот же день боец ММА Сергей Харитонов заявил «Известиям», что Папин — фаворит в бою против Прашовича. Харитонов подчеркнул, что будет болеть за соотечественника.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 27 мая в Омске. Поединки соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

На счету российского боксера 13 побед, 12 из которых были одержаны нокаутом. Его соперник из Черногории также известен как боец-нокаутер с 14 победами на профессиональном ринге, 12 из которых одержаны нокаутом.

Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA. В тот же вечер пройдет еще один поединок — звезда поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.

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