Экс-полковник МВД Захарченко получил 16 лет колонии за взятки в 1,4 млрд рублей

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 17 мая.

Кроме того, отмечает телеканал «Звезда», Захарченко должен оплатить штраф в размере 500 млн рублей за взяточничество.

Захарченко признали виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах»).

Также Захарченко будет запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение девяти лет.

В частности, суд установил, что экс-полковник в течение 10 лет получал взятки на общую сумму 1,4 млрд рублей за покровительство от руководителей ряда юридических лиц, пишет RT.

Помимо этого, по семь лет колонии строгого режима получили бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, а бизнесмена, совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, пишет НСН.

На заседании, которое проходило 17 мая, обвинение просило для Захарченко 17 лет лишения свободы и штраф в размере 500 млн рублей. Валерию Маркелову просили назначить наказание в виде 12 лет колонии и 500 млн рублей штрафа. Бывших адвокатов Виктора Белевцова и Василия Критинина прокурор просила приговорить к девяти годам колонии с уплатой 100 млн рублей штрафа, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Захарченко задержали осенью 2016 года. По информации следствия, он оказывал покровительство членам организованной преступной группы, которые систематически перечисляли ему взятки, отмечает телеканал «360». При обыске в квартире его сестры оперативники нашли почти 9 млрд рублей в разной валюте, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.

В 2019 году суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения. Экс-полковника признали виновным по трем пунктам обвинения. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. По одному из эпизодов обвинения Захарченко был оправдан. Речь идет о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.

27 февраля 2020 года Захарченко предъявили обвинение еще по двум эпизодам получения взяток — по ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в крупном и особо крупном размерах»).

По версии следствия, в декабре 2015 года экс-полковник получил взятку от бизнесмена в виде оплаты его проживания в отелях города Сочи в течение 12 дней стоимостью более 800 тыс. рублей.

9 апреля 2021 года Пресненский суд Москвы арестовал адвоката Захарченко Александра Горбатенко по подозрению в передаче взятки в 500 тыс. рублей.