Визажист дала советы по нанесению макияжа при акне

Проблемная и болезненная кожа требует более детального ухода, который при этом не ухудшит ее состояние. Визажист Надежда Суворова во вторник, 17 мая, дала ряд советов по безопасному нанесению макияжа при акне.

«Зачастую новые воспаления появляются из-за плохого очищения кожи от декоративных средств. Используйте гидрофильные масла, бальзамы, или щербеты. Они глубоко очищают поры и риск появления новых «друзей» заметно сокращается», — рассказала Суворова в беседе с «Газетой.Ru».

Она также посоветовала следить за тщательностью снятия макияжа и избегать прямых контактов акне с жидкими бьюти-продуктами. Не рекомендуется наносить что-либо прямо из тюбика, в особенности на воспаления. Лучше перенести средство на палитру или руку и только затем на кожу лица. Кисть после завершения макияжа нужно тщательно промыть.

Визажист порекомендовала изначально приобретать только высококачественную косметику во избежание проблем в дальнейшем.

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