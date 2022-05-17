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Визажист дала советы по нанесению макияжа при акне

Визажист Суворова дала советы по нанесению макияжа при акне
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Проблемная и болезненная кожа требует более детального ухода, который при этом не ухудшит ее состояние. Визажист Надежда Суворова во вторник, 17 мая, дала ряд советов по безопасному нанесению макияжа при акне.

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«Зачастую новые воспаления появляются из-за плохого очищения кожи от декоративных средств. Используйте гидрофильные масла, бальзамы, или щербеты. Они глубоко очищают поры и риск появления новых «друзей» заметно сокращается», — рассказала Суворова в беседе с «Газетой.Ru».

Она также посоветовала следить за тщательностью снятия макияжа и избегать прямых контактов акне с жидкими бьюти-продуктами. Не рекомендуется наносить что-либо прямо из тюбика, в особенности на воспаления. Лучше перенести средство на палитру или руку и только затем на кожу лица. Кисть после завершения макияжа нужно тщательно промыть.

Визажист порекомендовала изначально приобретать только высококачественную косметику во избежание проблем в дальнейшем.

18 апреля эксперт сервиса «СберУслуги» и визажист Мария Дитятовская рассказала, как не допустить обезвоживания кожи в весенний период. Номером один в косметичке должны быть солнцезащитные средства, энзимы и антиоксиданты.

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