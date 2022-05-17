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Экшен-камера сняла момент ранения корреспондента «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известии» есть видеозапись, на которой запечатлен момент ранения военного корреспондента Родиона Северьянова в Мариуполе. На месте боев 17 мая была обнаружена экшен-камера, которая изначально была закреплена на шлеме журналиста, видеозапись с устройства удалось восстановить.

На кадрах виден боец ДНР с позывным Гроза. Ему прострелили две ноги, после чего Северьянов, на бронежилете которого была большая надпись «Пресса», бросился на помощь. В момент, когда они шли в укрытие, украинский снайпер снова открыл огонь. Корреспондент получил ранение и был доставлен в Москву на лечение. За кадром в это время постоянно слышатся звуки стрельбы.

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Северьянов был ранен 29 марта в период активных боев за Мариуполь, еще до блокировки боевиков на заводе «Азовсталь». Российские военные с бойцами ДНР зачищали прилегающие к предприятию кварталы. Снайперская пуля попала ему в ногу. Родион продолжил выполнять свой долг даже после того, как был ранен. На месте помощь ему оказали российские военные медики. Работу Северьянова отметил глава Чечни Рамзан Кадыров, пожелав журналисту «скорейшего выздоровления и возвращения в строй».

4 мая президент России Владимир Путин наградил Северьянова и корреспондента Первого канала Ирину Куксенкову (Сокирко) за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, орденами Мужества.

Северьянов находится в Донбассе практически с самого начала спецоперации РФ по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он присылает репортажи с мест боевых действий и тыла, в том числе и из осажденного боевиками «Азова» (в отношении участников организации в РФ возбуждены уголовные дела) Мариуполя.

В частности, корреспондент показал, как происходит передача гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Весь процесс сопровождался обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем он снял эксклюзивные кадры спасения российского бойца из ловушки снайпера ВСУ в городе и рассказал о стихийном кладбище, образованном в палисаднике перед многоэтажным жилым домом.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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