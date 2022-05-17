Строительство новой школы начнут летом в селе Бясь-Кюель в Якутии

В Якутии определили подрядчика на строительство новой школы в селе Бясь-Кюель. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Образовательное учреждение возведут по поручению президента России Владимира Путина. Начать строительство планируется уже летом 2022 года, а сдать объект — до конца 2023-го.

Как рассказал гендиректор службы госзаказчика Петр Кушкирин, контракт на работы заключен с ООО ИСК «Союз». Согласно техзаданию, двухэтажное каменное здание будет рассчитано на 150 учеников. В школе обустроят учебные классы, лаборантские, мастерские, актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую с пищеблоком, медкабинет и административные помещения.

Учреждение полностью укомплектуют мебелью и оснастят учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами и интерактивными досками.

Сейчас дети из Бясь-Кюель учатся в старом деревянном здании, возведенном в 1982 году. Всего в учреждении насчитывается 134 школьника.