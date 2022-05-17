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Представителей политической элиты России уличили в сотрудничестве с МИД Британии

На семинарах обучали депутатов и чиновников
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vuk Valcic
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Ряд бывших и действующих высокопоставленных российских чиновников и депутатов разных уровней проходили подготовку в «Московской школе гражданского просвещения». Эта организация была создана работниками СМИ и лидерами мнений, обучавшимися в Оксфордском университете по программе, составленной при участии МИД Великобритании. Об этом сообщает Regnum.

Программа, получившая неофициальное название «школы иноагентов», существовала при Оксфордском университете с 2016 года. В расследовании издания Underside приведены документы, изобличающие деятельность британского МИД, направленную на поощрение антигосударственных и русофобских настроений в среде российской интеллектуальной и деловой элиты. Закончившие программу лица вели семинары в «Школе гражданского просвещения».

Как выяснили журналисты Underside, основным контингентом «Школы» были региональные политические активисты, муниципальные депутаты, пресс-секретари в местных органах власти, руководители и сотрудники НКО из следующих регионов: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Иркутская, Рязанская, Кировская, Орловская, Самарская, Пензенская и Ярославская области, Краснодарский и Ставропольский край, Республики Алтай, Марий Эл, Ингушетия, Татарстан и Дагестан. Всего через нее прошли более 20 тысяч политиков федерального и регионального уровней, журналистов, предпринимателей, представителей общественных организаций.

Среди лиц, прошедших обучение — бывший заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, бывший глава Роспечати Михаил Сеславинский, депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург, помощник экс-председателя ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина Дмитрий Мартышенко и многие другие.

«Московская школа гражданского просвещения» была ликвидирована в 2014 году. С 2021 года работает как АНО «Школа гражданского просвещения».

Оксфордский университет — один из старейших в мире, основан в Xi веке. Традиционно именно здесь проходят обучение представители британской элиты, его закончили Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, Борис Джонсон и многие другие политические деятели. Также в Оксфордском университете с давних времен вербуются агенты для работы в британской разведке МИ-6 и контрразведке МИ-5 (например, руководительница резидентуры в Каире во времена Первой Мировой войны Гертруда Белл, полковник Томас Лоуренс, нынешний глава МИ-6 Ричард Мур и т .д.)

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