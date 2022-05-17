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Село Безымено под Белгородом подверглось обстрелу со стороны Украины

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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Село Безымено Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины, один человек пострадал. Об этом 17 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший — ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, его жизни ничего не угрожает. Есть разрушения», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что в настоящее время проводится оценка и подомовой обход территории. Разрушенные строения будут восстановлены в короткие сроки, заверил губернатор.

17 мая стало известно, что в Белгородской области за всё время проведения спецоперации по защите Донбасса от обстрелов со стороны украинских войск пострадал 281 дом, из них 126 уже восстановлены.

15 марта Гладков сообщил, что с территории Украины велся обстрел по поселку Середа Шебекинского района. Тогда пострадал один местный житель: он получил осколочное ранение.

12 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне обстрелов ВСУ территории Белгородской области необходимо усилить безопасность всех районов, прилегающих к Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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