Общественный совет по развитию образования создали во Владивостоке

Во Владивостоке начал работу общественный совет по развитию образования. Первое заседание нового органа состоялось в понедельник, 16 мая.

Работа совещательно-консультативного органа направлена на повышение качества и уровня образования. Его основная цель — наладить взаимодействие неравнодушных горожан и общественных объединений с профильным управлением мэрии.

В совет вошли сотрудники администрации города, депутаты гордумы, представители общественных и образовательных организаций, а также горожане. В будущем количество участников может быть увеличено, пишет ИА PrimaMedia.

«Наша задача — создать рабочую группу, которая будет не контролировать, а развивать образовательный процесс, помогать ему становиться более эффективным и комфортным для детей», — прокомментировал мэр Константин Шестаков.