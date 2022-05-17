В Союзе предпринимателей отметили необходимость параллельного импорта

Введение параллельного импорта в России необходимо. Об этом 17 мая заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Красильников, комментируя позицию Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), выступившей против долгосрочной легализации ввоза в страну товаров без согласия правообладателей.

«Позиция АЕБ намного более нюансирована. В их оригинальном заявлении говорится, что эти риски возникают в долгосрочном плане. Сейчас же введение параллельного импорта является некой необходимостью», — сказал Красильников, отвечая на вопрос «Известий» о его отношении к заявлению АЕБ.

Ранее в этот день АЕБ обнародовала меморандум, в котором говорится, что организация в долгосрочной перспективе по-прежнему против легализации параллельного импорта. По мнению ассоциации, параллельный импорт должен носить временный характер, чтобы обеспечить наличие тех товаров, поставки которых прекращены из-за санкций, а их производство еще не налажено в России. В АЕБ добавили, что не следует разрешать параллельный импорт товара, если его поставки продолжаются или в России есть официальный импортер.

В то же время министр российской промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил «Известиям», что продажа потребительских товаров, которые ввезут в РФ без согласия правообладателя, может начаться уже в июне.

До этого, 6 мая, в Роскачестве рассказали «Известиям», что будут проверять товары, ввезенные по параллельному импорту. Предположительно, в первую закупку войдут верхняя одежда и обувь, косметика, моющие средства, смартфоны и телевизоры. Точный список категорий сформируют с учетом запроса потребителей. Это произойдет летом 2022 года: Роскачество отберет на полках магазинов товары, возможные для параллельного импорта.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в РФ востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.

Некоторые бренды приняли решение приостановить работу в РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР.

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