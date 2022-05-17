В Словакии заявили о намерении платить за российский газ в евро

Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что сделает всё от него зависящее, чтобы поставки российского газа в страну продолжались. По словам главы ведомства, Словакия оплатит поставку энергоносителя в евро на счет в Газпромбанке, а тот, в свою очередь, проведет конвертацию средств в рубли и зачислит на рублевый счет «Газпрома».

«Со второй частью операции мы не будем иметь ничего общего. Для нас важно то, что мы платим в евро в Газпромбанк», — цитирует министра сайт братиславской газеты Pravda.

Поставки российского газа в Словакию, по словам Сулика, до сих пор осуществляются в штатном режиме. При этом его объемы возрастают, так как страна стремится максимально быстро заполнить энергетическим сырьем свои подземные газохранилища.

6 мая депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик, комментируя отказ властей страны оплачивать российский газ рублями в интервью «Известиям», заявил, что нынешняя власть в Словакии сеет хаос не только во всей стране, но и в своих рядах, поэтому возникают порой противоречивые утверждения. По его мнению, отказ Словакии от российского газа в ближайшей перспективе не очень реалистичен, однако многих «политических активистов» в правительстве это не волнует.

Ранее, 3 апреля, в минэкономики Словакии заявили, что страна готова рассчитываться за российский газ в рублях. В ведомстве отметили, что поставки топлива нельзя остановить. Словакия закупает у РФ около 85% необходимого ей газа. Республика получает топливо через магистраль на Украине.

В апреле премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна продолжит платить за российский газ в евро в соответствии с согласованными правилами. Хотя ранее в Братиславе рассматривали возможность оплачивать энергоносители из РФ в рублях.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта.