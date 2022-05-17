Переправу обустроят на время ремонта моста через Селемджу в Приамурье
В Амурской области на время ремонта моста через реку Селемджу обустроят паромную переправу. Об этом сообщает администрация Селемджинского района.
Автомобильный мост пострадал 11 мая при прохождении ледохода. В ходе предварительного обследования сотрудники администрации выявили повреждения трех балок двух опор.
На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии сооружения. Нарушено автомобильное сообщение с тремя населенными пунктами и вахтовым поселком золотодобывающего предприятия, пишет ИА PriamurMedia.
13 мая мост повторно обследовали представители ГКУ «Амурупрадор», минтранса, районной администрации и инженер ООО «Азимут». Документальное заключение будет готово в течение 10 дней.
Предварительную проектно-сметную документацию на ремонт моста подготовит ООО «Капстрой». Сейчас районные власти ищут подрядчика для обустройства временной паромной переправы.