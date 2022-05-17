Сотрудники McDonald’s после ухода бренда из РФ выставили униформу на продажу

Сотрудники сети ресторанов McDonald’s после объявления компании об уходе с российского рынка начали продавать свою униформу на сайтах онлайн-объявлений.

Как отмечает телеканал «360» во вторник, 17 мая, разброс цен — от 500 рублей до полумиллиона.

Так, продается как полный комплект униформы, так и отдельные предметы одежды. Например, за поло с логотипом компании бывший сотрудник McDonald’s планирует выручить полмиллиона рублей.

Житель Санкт-Петербурга разместил объявление о продаже пакетов, в которые упаковывали еду сети ресторанов. За них он попросил 7,5 тыс. рублей, отметив их хорошее состояние, пишет «Москва 24».

После сообщений о приостановке деятельности McDonald's в РФ посетители тоже стали активно перепродавать купленные бургеры и обеды, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Об уходе McDonald's с российского рынка стало известно 16 мая. Как подчеркнул исполнительный директор компании Крис Кемпчински, руководство больше не может игнорировать кризис, обострившийся из-за спецоперации РФ по защите Донбасса.

McDonald's планирует продать свой бизнес местному покупателю, это «деархивирует» рестораны, что приведет к тому, что больше нельзя будет использовать имя, логотип или брендинг компании. При этом фастфуд-сеть сохранит свои товарные знаки в РФ.

Источник, близкий к McDonald's, рассказал «Известиям», что компания договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих партнеров на территории страны. Он возобновит операционную деятельность сети под новым брендом, при этом количество ресторанов не сократится.

Источник НСН в McDonald's сообщил, что предприятиям, работающим по франшизе, предлагается стать частью новой сети.

«В ресторанах новой сети сохранятся все стандарты, качество продукции, уровень обучения персонала, продолжат функционировать все проекты, в том числе благотворительные. Предприятиям, работающим по франшизе, предлагается стать частью новой сети. Таких ресторанов в России около 150», — рассказал источник агентства.

Накануне в соцсетях начали придумывать новые названия сети ресторанов быстрого питания.

«Можно М не менять. Например, «Мяшнаш», «Многодашь», «Магадан-Москва», «Макошь», «Мякиш», — написал пользователь одной из площадок с ником tatanek.

Другой комментатор предложил прижившееся в народе «Макдак» и «МакКряк», как перевод английского слова duck, что значит «утка».

Позднее источник «Известий» сообщил, что руководство сети, несмотря на заявление об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ, надеется вернуться в страну.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

До марта 2022 года сеть развивала в стране около 800 заведений. В России в системе компании работает более 62 тыс. человек, всем им сохранили зарплату.