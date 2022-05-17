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За сутки 15 военных ВСУ сложили оружие и перешли на сторону ДНР

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Фото: РИА Новости
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За последние сутки 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сложили оружие и перешли на сторону сил Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в Telegram-канале сообщила Народная милиция ДНР.

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«Пять военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и десять военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

При этом пятеро военных ДНР погибли, а еще 22 получили ранения разной степени тяжести.

Также с начала текущих суток силы ДНР уничтожили 29 украинских националистов, восемь огневых точек, одну боевую машину пехоты (БМП), один бронетранспортер, и один грузовой автомобиль.

Ранее в этот же день Министерство обороны РФ расказало о сдаче в плен 265 украинских боевиков, находящихся на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди них военнослужащие и бойцы националистического подразделения «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела).

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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