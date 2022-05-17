Путин и новый президент ОАЭ выразили настрой на развитие двусторонних отношений

Российский лидер Владимир Путин и новый президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор 17 мая. Политики выразили настрой на развитие двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С удовлетворением отмечен достигнутый уровень стратегического партнерства двух стран и выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сфере», — говорится в сообщении.

Главы государств также «высказались за продолжение координации по актуальным вопросам международной повестки дня». Условлено поддерживать контакты на различных уровнях.

Вместе с тем Путин лично поздравил Аль Нахайяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ.

Решение о назначении наследного принца правителем принял Верховный федеральный совет ОАЭ 14 мая. На этом посту он сменил шейха Халифа бен Заида Аль Нахайяна, скончавшегося 13 мая после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.

1 марта президент России провел телефонный разговор с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В частности, стороны обсудили ход реализации договоренностей в формате ОПЕК+, актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества.