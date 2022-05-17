Эксперты дали оценку контрсанкциям России

Эксперты-экономисты считают российские контрсанкции адекватным ответом страны на возникшие глобальные вызовы.

По мнению доктора экономических наук Михаила Делягина, «любая конструктивность России воспринимается сегодняшним Западом исключительно как признак слабости, уязвимости и приглашение к усилению агрессии».

«Более того: потакание его агрессии может привести к переходу от экономического к военному нападению на нас. Соответствующие стратегии сочетания экономического удушения с изматыванием России конфликтами по всем ее границам (отнюдь не только новым витком карабахской войны и дестабилизацией Казахстана), вплоть до прямого захвата Калининградской области, многократно прорабатывались разнообразными аналитическими центрами, а частично даже отрабатывались на военных маневрах», — пишет эксперт в колонке, опубликованной «Независимой газетой».

Делягин отметил, что промедление с системным ответом Западу подобно смерти. Поэтому «без жестких ответных мер, включающих прекращение поставок сырья и материалов, без которых Запад не может существовать, мы не сможем остановить его агрессию», считает он.

С точки зрения эксперта, конечной целью санкций со стороны Запада является даже не Россия. «Все враждующие политические силы США едины в своем представлении о необходимости уничтожения КНР как экзистенциальной угрозы для Америки, а для этого сначала им надо уничтожить нас как стратегического партнера Китая, способного значительно увеличить поставки энергии в критический момент (когда Вашингтону, например, удастся прервать снабжение КНР энергоресурсами через Малаккский пролив) и стать для Пекина дополнительным источником военных технологий и современных вооружений», — добавил Делягин.

Эксперт полагает, что Россия упустила «историческую возможность стравливания различных западных проектов ради укрепления своего суверенитета и сохранения партнерства с Западом». «Она, безусловно, существовала, но ее больше нет. Доступная нам сейчас задача заключается лишь в ослаблении Запада», — подчеркнул он.

Схожего мнения придерживается и доцент Финансового университета при правительстве России, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Леонид Крутаков. «На Западе вновь запустили старый мотив об использовании Россией углеводородов в качестве оружия. Да, это так. Углеводороды — оружие. Так же как оружием являются финансы и технологии. В условиях войны оружием становится всё, что приносит выгоду одной стороне, а ущерб — другой. А то, что против России сегодня ведется война, на Западе уже никто не скрывает. И начинала эту войну не Москва», — отметил Крутаков в своей статье в журнале «Эксперт».

Автор публикации уверен, что эта антироссийская кампания является системной и долгосрочной. По его словам, очередной доклад американской RAND Corporation показал, что в основе конкурентной войны США против России лежат попытки внутриполитической дестабилизации с помощью экономического, геополитического, идеологического, военного и информационного инструментария.

Главный вопрос нынешнего глобального конфликта, подчеркнул Крутаков, заключается в том, «смогут ли Китай и Россия (плюс Индия) создать новую финансовую систему, чтобы использовать собственные сбережения и привлекать капиталы без оглядки на США, или Вашингтон удержит производящий и ресурсный сектор мировой экономики в "долларовой юрисдикции"».

Эксперт добавил, что в полностью автономном режиме сегодня ни одна национальная экономика не жизнеспособна. «Участники глобального конфликта достраивают себя с помощью региональной кооперации. Каждый из них использует как аргумент свое конкурентное преимущество, ту часть национальной экономики, которая представлена в глобальной производственной цепочке. Политически это можно охарактеризовать как создание под себя новых "пространств доверия" (ШОС, БРИКС, АУКУС)», — уверен Крутаков.

Введя ответные «газовые» санкции, Россия адекватно отреагировала в экономической сфере на вставшие перед ней глобальные вызовы, резюмировал эксперт.