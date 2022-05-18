Курс на равновесие

Центробанк разрешил физическим лицам переводить за рубеж до $50 тыс. в месяц. В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял $10 тыс.

При этом через компании, осуществляющие переводы без открытия счета, резиденты и нерезиденты дружественных стран, как и ранее, не могут переводить более $5 тыс. в месяц.

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. До этого же срока продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц-нерезидентов из недружественных стран — поддерживающих санкции — со счетов российских брокеров.

Ограничения на движение капитала были введены Центральным Банком в ответ на заморозку российских золотовалютных резервов, что позволило стабилизировать курс рубля в условиях напряженной геополитической обстановки. К середине май курс укрепился до 65 руб./$ и до 68,8 руб./евро.

Это объясняется сместившимся балансом спроса и предложения на валюту. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление экспортные доходы России находятся на рекордных уровнях, обусловленных прежде всего высокими ценами на энергоносители и другие экспортируемые сырьевые товары.

В то же время объем импорта существенно сократился из-за проблем с платежами и логистикой на фоне введенных санкций. Определенную роль сыграли запрет отдельных стран на экспорт ряда товаров в Россию и приостановка поставок продукции некоторыми зарубежными компаниями, а также ограничения в сфере воздушных перевозок и других услуг. Сокращение импорта в 2022 году в реальном выражении может составить более 30%.

По оценкам ЦБ, превышение объема экспорта над импортом может составить почти $100 млрд с начала текущего года. Такие цифры в условиях ограничений на движение капитала вкупе с обязательной продажей 80% валютной выручки российскими экспортерами неминуемо ведут к существенному укреплению национальной валюты.

Высокий курс рубля помогает Центральному Банку решать одну из приоритетных задач — бороться с инфляцией. И пока шестой пакет санкций Европейского союза против России, предполагающий ограничения на импорт российской нефти, не принят, долларовый приток в Россию достаточен для того, чтобы эффективно бороться с инфляцией.

Формат ограничений в рамках шестого пакета санкций пока не до конца определен. Европа стремится создать умный механизм, который предполагает минимальный экономический вред для стран ЕС при значительном ущербе для России. Речь может идти о введении предельных цен, повышенных пошлин, частичной оплате поставок, постепенном сокращении объемов с переходным периодом вплоть для полного отказа, а также санкций по определенным сортам нефти. В любом случае тема нефтяного и тем более газового эмбарго против России очень чувствительна для Европы, в связи с чем определенности по срокам принятия шестого санкционного пакета пока нет.

С другой стороны, излишне крепкий курс рубля невыгоден, российский бюджет недополучает доходы, при стоимости доллара ниже 60 рублей он может стать дефицитным, а замещение импортных товаров внутренним производством становится еще более проблематичным. В какой-то момент минусов от чрезмерно крепкого рубля станет больше, чем плюсов, и это толкает Центральный Банк к ослаблению введенных валютных ограничений, одним из которых и явилось увеличение максимальной суммы перевода за рубеж с $10 тыс. до $50 тыс. в месяц.

При сохранении текущей ситуации с экспортным потоком ожидаем дальнейших точечных шагов регулятора по ослаблению существующих валютных ограничений, которые, в свою очередь, будут препятствовать продолжающемуся укреплению рубля, а, возможно, вызовут его небольшое ослабление.

Автор — персональный брокер «БКС Мир инвестиций»

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