Прямой эфир
Мир
В СВР заявили о привлечении США к действиям на Украине боевиков ИГ
Мир
Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО
Общество
Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 16 годам колонии
Мир
Росгвардия уничтожила подразделение украинских войск под Харьковом
Мир
В парламенте Молдавии призвали задуматься о необходимости членства в СНГ
Мир
Маск назвал Байдена ничего не решающим пустым костюмом
Авто
Минпромторг начнет переговоры с Nissan из-за остановки завода в Санкт-Петербурге
Общество
В Госдуме напомнили о незаконности фотосессий с дикими животными
Мир
В Киеве простились с первым президентом Украины Кравчуком
Мир
ЛНР полностью перейдет на российский телефонный код в июле
Мир
Цены на бензин в США поднялись выше $4,5 за галлон и установили новый рекорд

Перспективы России обсудили на марафоне «Новые горизонты»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве 17 мая стартовал марафон «Новые горизонты», где говорят о глобальных изменениях в политической системе.

Как сообщил корреспондент «Известий» Игорь Балдин, на мероприятии можно пообщаться с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, послушать лекцию министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Марафон проходит в режиме онлайн, на связи сотни тысяч молодых людей не только из городов России. Больше всего комментариев приходит из Донецка и Луганска. Там, где еще звучат выстрелы, почти все вопросы о спецоперации по защите Донбасса.

Врагу не поддается: почему Запад не сможет изолировать Москву
На марафоне «Новые горизонты» обсудили роль России в мире

«Совсем недавно президент России Владимир Путин говорил о том, что всё идет по плану, достаточно эффективно. Вы видите успехи наших военных, героизм, который проявляют наши воины. Поэтому нет никаких сомнений в том, что все поставленные цели будут достигнуты», — заявил в кулуарах мероприятия Песков.

Лавров, в свою очередь, рассказал о том, что Украину чуть не превратили в плацдарм для того, чтобы напасть на Россию.

«Планировали размещать ударные вооружения на украинской территории. Британские коллегии уже строили военно-морскую базу на Азовском море, и многое другое делалось, чтобы, по выражению нашего президента, превратить Украину в анти-Россию. У нас уже не оставалось иного выхода, президент об этом говорил, кроме как признать эти республики и встать на их защиту, встать на защиту Донбасса», — заявил он на марафоне.

Ранее в этот день сообщалось, что на форуме выступил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что Россия отстаивает право быть собой, а уход иностранных брендов с рынка страны открывает уникальные возможности.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022