Перспективы России обсудили на марафоне «Новые горизонты»

В Москве 17 мая стартовал марафон «Новые горизонты», где говорят о глобальных изменениях в политической системе.

Как сообщил корреспондент «Известий» Игорь Балдин, на мероприятии можно пообщаться с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, послушать лекцию министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Марафон проходит в режиме онлайн, на связи сотни тысяч молодых людей не только из городов России. Больше всего комментариев приходит из Донецка и Луганска. Там, где еще звучат выстрелы, почти все вопросы о спецоперации по защите Донбасса.

«Совсем недавно президент России Владимир Путин говорил о том, что всё идет по плану, достаточно эффективно. Вы видите успехи наших военных, героизм, который проявляют наши воины. Поэтому нет никаких сомнений в том, что все поставленные цели будут достигнуты», — заявил в кулуарах мероприятия Песков.

Лавров, в свою очередь, рассказал о том, что Украину чуть не превратили в плацдарм для того, чтобы напасть на Россию.

«Планировали размещать ударные вооружения на украинской территории. Британские коллегии уже строили военно-морскую базу на Азовском море, и многое другое делалось, чтобы, по выражению нашего президента, превратить Украину в анти-Россию. У нас уже не оставалось иного выхода, президент об этом говорил, кроме как признать эти республики и встать на их защиту, встать на защиту Донбасса», — заявил он на марафоне.

Ранее в этот день сообщалось, что на форуме выступил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что Россия отстаивает право быть собой, а уход иностранных брендов с рынка страны открывает уникальные возможности.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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