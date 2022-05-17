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В ГД заявили о защите РФ своих границ и народа от «ползучей» экспансии Запада

Депутат Гусев: РФ старается обезопасить свои границы и народ от «ползучей» экспансии Запада
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Россия старается обезопасить свои границы и свой народ от ползучей западной экспансии. Об этом во вторник, 17 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, добавив, что Европа и США живут в каком-то своем мире.

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«Такое ощущение, что Европа и США живут в своем мире и не слышат или не хотят слышать то, что говорит Россия. Очевидно, они считают, что истина только за ними, а остальные страны должны подчиняться их хотелкам, но так в мире политики не бывает. Каждая страна заботится о своей безопасности и благополучии народа. Россия старается обезопасить свои границы и свой народ от ползучей западной экспансии», — подчеркнул он.

По словам политика, санкции действительно готовились заранее и так называемые пакеты были разработаны до начала спецоперации по защите Донбасса. При этом депутат предположил, по завершении специальной операции рестрикции Запада будут сняты в достаточно короткий срок.

«Наша задача — четко блюсти наши национальные интересы, учесть весь опыт и ошибки, создавать свою мощную экономику, создавать свои отрасли, на которых будет специализироваться Россия», — заключил Гусев.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» указал на то, что действия недружественных стран по отношению к России теперь правильнее называть враждебными.

По его словам, для коллективного Запада является раздражителем само существование РФ, поэтому он готов на всё, чтобы «не дать России жить так, как она хочет». При этом РФ невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, указал официальный представитель Кремля.

Тогда же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Североатлантический альянс под руководством США грубо нарушил обязательства не укреплять свою безопасность за счет других. Результатом такой линии западных стран стало «безудержное расширение НАТО на восток».

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